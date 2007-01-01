Перелом (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Битва характеров и умов, Энтони Хопкинс против Райана Гослинга. Криминальный триллер «Перелом» — фильм 2007 года, который до последней минуты будет держать вас в напряжении.
Бизнесмен Тед Кроуфорд обнаруживает, что жена изменяет ему. Он стреляет в женщину из пистолета, а потом �сдается прибывшим на место преступления полицейским. Улики неоспоримы, тем более что Кроуфорд и не пытается отпираться. Для молодого и амбициозного помощника окружного прокурора Вилли Бичума это дело — возможность на мажорной ноте завершить работу на государственной должности и перейти в коммерческую компанию. Однако Вилли оказывается втянут в интеллектуальную дуэль, где любая слабость будет использована против него.
Смотреть фильм «Перелом» столь же увлекательно, как решающую партию за титул чемпиона мира по шахматам: оба соперника хороши, результат неизвестен, а ставки как никогда высоки.
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Рейтинг
- Режиссёр
Грегори
Хоблит
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актёр
Боб
Гантон
- ДСАктёр
Джош
Стэмберг
- ГГСценарист
Гленн
Герс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ЧВПродюсер
Чарльз
Вайнсток
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- Оператор
Крамер
Моргенто
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна