Перелом (фильм, 2007) смотреть онлайн

Битва характеров и умов, Энтони Хопкинс против Райана Гослинга. Криминальный триллер «Перелом» — фильм 2007 года, который до последней минуты будет держать вас в напряжении.



Бизнесмен Тед Кроуфорд обнаруживает, что жена изменяет ему. Он стреляет в женщину из пистолета, а потом �сдается прибывшим на место преступления полицейским. Улики неоспоримы, тем более что Кроуфорд и не пытается отпираться. Для молодого и амбициозного помощника окружного прокурора Вилли Бичума это дело — возможность на мажорной ноте завершить работу на государственной должности и перейти в коммерческую компанию. Однако Вилли оказывается втянут в интеллектуальную дуэль, где любая слабость будет использована против него.



Смотреть фильм «Перелом» столь же увлекательно, как решающую партию за титул чемпиона мира по шахматам: оба соперника хороши, результат неизвестен, а ставки как никогда высоки.



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