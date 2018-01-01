Wink
Падение Олимпа
Актёры и съёмочная группа фильма «Падение Олимпа»

Режиссёры

Антуан Фукуа

Antoine Fuqua
Режиссёр

Актёры

Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрMike Banning
Аарон Экхарт

Aaron Eckhart
АктёрPresident Benjamin Asher
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрSpeaker Trumbull
Рик Юн

Rick Yune
АктёрKang
Финли Якобсен

Finley Jacobsen
АктёрConnor
Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаSecret Service Director Lynn Jacobs
Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаLeah
Роберт Форстер

Robert Forster
АктёрGeneral Edward Clegg
Дилан МакДермотт

Dylan McDermott
АктёрForbes
Эшли Джадд

Ashley Judd
АктрисаMargaret Asher

Сценаристы

Крейтон Ротенбергер

Creighton Rothenberger
Сценарист
Кэтрин Бенедикт

Katrin Benedikt
Сценарист

Продюсеры

Марк Гилл

Mark Gill
Продюсер
Джерард Батлер

Gerard Butler
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Джон Рефуа

John Refoua
Монтажёр

Операторы

Конрад У. Холл

Conrad W. Hall
Оператор

Композиторы

Тревор Моррис

Trevor Morris
Композитор