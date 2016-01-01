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Отряд самоубийц (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Забудьте про идеальных супергероев — они как минимум скучные. Фантастический фильм «Отряд самоубийц» 2016 года показывает совсем другой сценарий спасения мира. Это история о злодеях, которым дают шанс искупить вину. Или хотя бы не умереть слишком быстро.
Правительство США собирает команду из опаснейших людей планеты, в которую попадают Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и неуправляемый монстр по прозвищу Убийца Крок. Возглавляет эту «сборную отбросов общества» суровая Аманда Уоллер. Если потребуется, она готова использовать своих подопечных как расходный материал. «Героям» предстоит остановить древнее могущественное зло, которое традиционно угрожает уничтожить весь мир. Проблема в том, что члены отряда вечно ссорятся между собой, плюют на правила и представляют не меньшую угрозу, чем те, с кем они сражаются.
Если вы устали от клишированного кино о всепобеждающем добре, а голоса в вашей голове требует безумия, анархии и антигероев с пушками, то смотреть «Отряд самоубийц» нужно немедленно. Даже если сейчас разгар рабочего дня. В конце концов, бунтовать так бунтовать.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Джай
Кортни
- Актриса
Кара
Делевинь
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДОСценарист
Джон
Острандер
- БФПродюсер
Брюс
Франклин
- ЭХПродюсер
Энди
Хорвитц
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Продюсер
Стивен
Мнучин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РВОператор
Роман
Васьянов