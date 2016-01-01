Отряд самоубийц (фильм, 2016) смотреть онлайн

Забудьте про идеальных супергероев — они как минимум скучные. Фантастический фильм «Отряд самоубийц» 2016 года показывает совсем другой сценарий спасения мира. Это история о злодеях, которым дают шанс искупить вину. Или хотя бы не умереть слишком быстро.



Правительство США собирает команду из опаснейших людей планеты, в которую попадают Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и неуправляемый монстр по прозвищу Убийца Крок. Возглавляет эту «сборную отбросов общества» суровая Аманда Уоллер. Если потребуется, она готова использовать своих подопечных как расходный материал. «Героям» предстоит остановить древнее могущественное зло, которое традиционно угрожает уничтожить весь мир. Проблема в том, что члены отряда вечно ссорятся между собой, плюют на правила и представляют не меньшую угрозу, чем те, с кем они сражаются.



Если вы устали от клишированного кино о всепобеждающем добре, а голоса в вашей голове требует безумия, анархии и антигероев с пушками, то смотреть «Отряд самоубийц» нужно немедленно. Даже если сейчас разгар рабочего дня. В конце концов, бунтовать так бунтовать.



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