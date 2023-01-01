Биография

Джефф Джонс – сценарист, писатель и креативный директор издательства комиксов DC Comics. По работам Джонса снято 14 фильмов, мультфильмов и мультсериалов. Также известен работой над сериалом «Тайны Смолвиля», который повествует зрителю о молодости Супермена. На данный момент Джеффу Джонсу 48 лет. Живет сценарист в Лос-Анджелесе, куда он переехал в 90-х годах для того, чтобы найти работу, связанную с кинематографом. Ему удалось устроиться помощником кинорежиссера Ричарда Доннера. На протяжении 4-х лет он работал на этом месте, параллельно создавая комиксы. После ухода с должности помощника Доннера Джефф Джонс стал работать в качестве писателя в DC Comics, а уже в 2010 стал креативным директором издательства. Сегодня фильмы, снятые по работам Джеффа Джонса, пользуются потрясающей популярностью среди любителей комиксов по всему миру. Первой работой, в которой Джефф Джонс выступил в качестве сценариста стал эпизод в анимационном сериале «Лига справедливости», а затем 4 серии сериала «Блэйд». Самыми известными проектами Джонса стали фильмы «Чудо-женщина», «Бэтмен», а также телесериал «Флеш». Также сценарист однажды выступил в качестве актера в одном из эпизодов сериала «Тайны Смолвиля». В нем Джефф Джонс сыграл роль сотрудника Daily Planet. Джефф Джонс является обладателем восьми наград за лучшие сценарии комиксов.