Биография

Стивен Тернер Мнучин — американский продюсер и актер. Родился в Нью-Йорке 21 декабря 1962 года. Продюсер Стивен Мнучин окончил Йельский университет. С 1985 по 2002 годы он строил карьеру финансиста в компании Goldman Sachs, завершив ее на посту вице-президента. В дальнейшем стал основателем кинокомпании Dune Capital, которая совместно с 20th Century Fox снимала «Аватар» и некоторые блокбастеры по мотивам комиксов о «Людях Икс». Благодаря своим успехам в сфере финансов кандидатура продюсера, предложенная на рассмотрение Сената Дональдом Трампом, была утверждена на должность министра. В 2016 году на киноэкраны вышел новый фильм Стивена Мнучина — комедийная мелодрама «Вне правил». Картину номинировали на «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль. Сюжет повествует о биографии эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза. В кадрах драмы впервые появляется роль Стивена Мнучина, сыгравшего самого себя.