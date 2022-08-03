Фильм основан на реальных событиях — величайшей охоте за сокровищами в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить.

