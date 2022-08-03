Охотники за сокровищами
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Охотники за сокровищами

Охотники за сокровищами (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, The Monuments Men
Военный, Комедия113 мин18+

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О фильме

Фильм основан на реальных событиях — величайшей охоте за сокровищами в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить.

Страна
США, Германия
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за сокровищами»