Охотники за сокровищами (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, The Monuments Men
Военный, Комедия113 мин18+
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О фильме
Фильм основан на реальных событиях — величайшей охоте за сокровищами в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Боб
Балабан
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- Актёр
Юстус
фон Донаньи
- Сценарист
Джордж
Клуни
- Сценарист
Грант
Хеслов
- РМСценарист
Роберт
М. Эдсел
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Грант
Хеслов
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- АДКомпозитор
Александр
Деспла