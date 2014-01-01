Охотники за сокровищами HD
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Охотники за сокровищами HD

Охотники за сокровищами HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Monuments Men HD
Военные113 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм основан на реальных событиях — величайшей охоте за сокровищами в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Военные

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за сокровищами HD»

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