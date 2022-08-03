Одноклассники 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.52013, Grown Ups 2
Комедия96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ленни Федер переезжает в маленький городок, где вырос он и его лучшие друзья. Размеренная жизнь Ленни омрачается встречей со старым недругом, Томми Каваной. В это же время Маркус узнает о том, что его взрослый сын общается с одной из его бывших подружек. В преддверии летних каникул повзрослевшие одноклассники планируют устроить незабываемую вечеринку.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актёр
Александр
Людвиг
- ККАктёр
Колин
Куинн
- Сценарист
Тим
Херлихи
- ФВСценарист
Фред
Вульф
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Продюсер
Аллен
Коверт
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс