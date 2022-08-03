Ленни Федер переезжает в маленький городок, где вырос он и его лучшие друзья. Размеренная жизнь Ленни омрачается встречей со старым недругом, Томми Каваной. В это же время Маркус узнает о том, что его взрослый сын общается с одной из его бывших подружек. В преддверии летних каникул повзрослевшие одноклассники планируют устроить незабываемую вечеринку.

