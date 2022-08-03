Одноклассники 2
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Одноклассники 2

Одноклассники 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.52013, Grown Ups 2
Комедия96 мин18+

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О фильме

Ленни Федер переезжает в маленький городок, где вырос он и его лучшие друзья. Размеренная жизнь Ленни омрачается встречей со старым недругом, Томми Каваной. В это же время Маркус узнает о том, что его взрослый сын общается с одной из его бывших подружек. В преддверии летних каникул повзрослевшие одноклассники планируют устроить незабываемую вечеринку.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассники 2»