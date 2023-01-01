Биография

Аллен Коверт – актер, продюсер, сценарист, комик. Является продюсером или автором сценариев практически всех картин, где снимается известный актер Адам Сэндлер. Работает исполнительным продюсером в компании Happy Madison Productions, создал компанию Cherry Tree Books, которая занимается производством электронных изданий детской литературы. Будущий кинематографист родился в 1964 году в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Чтобы получить актерское образование, он поступил в Нью-Йоркский университет, где учился в одной группе с А. Сэндлером. Первую роль Аллен Коверт сыграл в ленте «Всех за борт», в которой также снялся и его однокурсник. В 1998 г. он предстал в ярком образе Сэмми в картине «Певец на свадьбе». Через год актер появился в рейтинговой комедии «Большой папа». Одной из наиболее запоминающихся работ артиста стала роль в фильме «Мальчик на троих». В качестве продюсера он впервые выступил в 1999 г. при создании ленты «Большой папа». Затем артист продолжил свою продюсерскую деятельность в картинах «Никки, дьявол-младший», «Миллионер поневоле», «Восемь безумных ночей». Наиболее удачными фильмами Аллена Коверта, в работе над которыми он исполнял обязанности продюсера, стали киноленты «Управление гневом», «Одноклассники», «Все или ничего», «Притворись моей женой», «Монстры на каникулах», «Не та девушка».