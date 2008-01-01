Однажды в Голливуде (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Лента рассказывает о нелегких буднях крупного продюсера, пытающегося закончить съемки многострадальной ленты. Голливуд — место не для слабаков, и в этом ему в очередной раз придется убедиться на собственной шкуре…



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