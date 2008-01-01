Однажды в Голливуде (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.32008, What Just Happened
Драмы, Комедии99 мин18+
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Сюжет
Лента рассказывает о нелегких буднях крупного продюсера, пытающегося закончить съемки многострадальной ленты. Голливуд – место не для слабаков, и в этом ему в очередной раз придется убедиться на собственной шкуре…
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- Актриса
Кристен
Стюарт
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Сценарист
Арт
Линсон
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Барри
Левинсон
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЭДХудожник
Энтони
Д. Парилло
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос