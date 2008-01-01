Однажды в Голливуде
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Однажды в Голливуде

Однажды в Голливуде (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.32008, What Just Happened
Драмы, Комедии99 мин18+

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Сюжет

Лента рассказывает о нелегких буднях крупного продюсера, пытающегося закончить съемки многострадальной ленты. Голливуд – место не для слабаков, и в этом ему в очередной раз придется убедиться на собственной шкуре…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Голливуде»

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