Одиннадцать друзей Оушена (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.22001, Ocean's Eleven
Криминал, Триллер111 мин12+
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О фильме
После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть 150 млн. американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из одиннадцати «специалистов», способных совершить эту дерзкую кражу. Чтобы совершить этот безумный и сложный грабеж Оушену придется рисковать своей жизнью, однако его почти невыполнимый план может все-таки удасться...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Скотт
Каан
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- БМАктёр
Берни
Мак
- Актёр
Дон
Чидл
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ледерер
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- ДКСценарист
Джордж
Клейтон Джонсон
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДХПродюсер
Джон
Харди
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс