Одиннадцать друзей Оушена
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Одиннадцать друзей Оушена

Одиннадцать друзей Оушена (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.22001, Ocean's Eleven
Криминал, Триллер111 мин12+

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О фильме

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть 150 млн. американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из одиннадцати «специалистов», способных совершить эту дерзкую кражу. Чтобы совершить этот безумный и сложный грабеж Оушену придется рисковать своей жизнью, однако его почти невыполнимый план может все-таки удасться...

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиннадцать друзей Оушена»