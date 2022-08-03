Одиннадцать друзей Оушена (фильм, 2001) смотреть онлайн

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть 150 млн. американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из одиннадцати «специалистов», способных совершить эту дерзкую кражу. Чтобы совершить этот безумный и сложный грабеж Оушену придется рисковать своей жизнью, однако его почти невыполнимый план может все-таки удасться...

