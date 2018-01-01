Биография

Скотт Каан — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Лауреат премий «Золотой глобус» и телеканала MTV. Родился в Лос-Анджелесе 23 августа 1976 года. Вырос в творческой семье — его отец был актером, а мать — актрисой и моделью. В юности увлекался музыкой, был участником хип-хоп группы The Whooliganz. Занимался боевыми искусствами — имеет коричневый пояс по борьбе джиу-джитсу. Кинодебют Скотта Каана начался с криминальной мелодрамы «Парень, которого звали “Ненависть”», в которой исполнил главную роль. Особую популярность актер приобрел благодаря криминальному триллеру «Одиннадцать друзей Оушена», в которой сыграл одну из главных ролей, также он снимался и сиквелах этого фильма: «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена». В фильмографии около 68 картин — участвовал в создании таких известных проектов, как «Рок на Востоке», «Красавцы», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Гавайи 5.0». Также был сценаристом и режиссером кинолент «Собачья проблема» и «Даллас 362».