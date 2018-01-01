Wink
Детям
Облачно... 2: Месть ГМО
Актёры и съёмочная группа фильма «Облачно... 2: Месть ГМО»

Режиссёры

Коуди Кэмерон

Cody Cameron
Режиссёр
Крис Пирн

Kris Pearn
Режиссёр

Актёры

Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрFlint Lockwood
Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаSam Sparks
Джеймс Каан

James Caan
АктёрTim Lockwood
Уилл Форте

Will Forte
АктёрChester V
Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрBrent McHale
Бенджамин Брэтт

Benjamin Bratt
АктёрManny
Нил Патрик Харрис

Neil Patrick Harris
АктёрSteve
Терри Крюс

Terry Crews
АктёрEarl Devereaux
Кристен Шаал

Kristen Schaal
АктрисаBarb
Коуди Кэмерон

Cody Cameron
АктёрBarry / Dill Pickle

Сценаристы

Джон Фрэнсис Дейли

John Francis Daley
Сценарист
Джонатан М. Голдштейн

Jonathan Goldstein
Сценарист
Эрика Ривинойя

Erica Rivinoja
Сценарист
Фил Лорд

Phil Lord
Сценарист

Продюсеры

Кирк Бодифелт

Kirk Bodyfelt
Продюсер
Крис Джун

Chris Juen
Продюсер
Фил Лорд

Phil Lord
Продюсер
Пэм Мэрсден

Pam Marsden
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Пушной

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа
Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа
Игорь Угольников

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор