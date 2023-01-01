Биография

Джон Фрэнсис Дейли – актер театра и кино, режиссер и музыкант, солист группы Dayplayer, родился 20 июля 1985 г. Фильмография насчитывает порядка 15 полнометражных кинолент и сериалов. Известен по роли в многосерийном детективе «Кости». Джон Фрэнсис Дейли в выборе профессии пошел по стопам отца, актера Р. Ф. Дейли. Первые эпизодические роли исполнил в сериалах совместно с отцом. Дебютное выступление на сцене состоялось в рамках мюзикла британкой рок-группы The Who «Тонни». Первым фильмом Джона Фрэнсиса Дейли стал комедийный сериал «Чудики и чокнутые», который выходил на телеэкранах с 1999 по 2000 годы. Эпизодическую роль Джон Фрэнсис Дейли сыграл в романтической комедии «Вид сверху лучше» (2003). Партнерами по съемочной площадке стали Г. Пэлтроу и М. Руффало. Широкую известность актер приобрел благодаря участию в детективном сериале «Кости», сюжет которого вращается вокруг судебных антропологов, сотрудничающих с ФБР. Дейли участвовал в съемках сериала на протяжении 8 сезонов (с 3-го по 10-й). В 2011 году актер стал одним из авторов сценария комедии «Несносные боссы». В 2017 году выступил в качестве сценариста в приключенческом фильме «Человек-паук: возвращение домой», а также его кандидатура рассматривалась на пост режиссера.