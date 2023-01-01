Биография

Фил Лорд — режиссер, известный американский сценарист и актер. Прославился в тандеме с Кристофером Миллером. Лорд является обладателем «Золотого Глобуса» и лауреатом премии «Оскар». Артист вырос в городе Майами в Америке. Обучался в Дартмутском колледже, где познакомился с будущим коллегой Кристофером Миллером. Вместе они начали создавать сценарии и работать над своими первыми анимационными картинами. Лорд успешно закончил обучение на факультете истории искусств. Его выпускная работа была признана лучшей картиной среди анимационных кинолент кинофестиваля в Великобритании. В числе работ Фила Лорда фильмы, ставшие лидерами проката во всем мире. Как сценарист он впервые выступил в 1999 году в сериале «Зои, Дункан, Джек и Джейн», где работал над одним из эпизодов. Его первая режиссерская работа «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» была отмечена наградой «Золотой Глобус». В этой картине Лорд также исполнил одну из ролей. В фильмографии Фила Лорда роль в сериале MTV «Школа клонов». Широкую известность режиссеру принесла работа над картинами «Мачо и ботан» и «Человек-паук: через вселенные».