7.42008, New York, I Love You
Мелодрама, Драма99 мин18+
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Нью-Йорк, я люблю тебя (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Вслед за Парижем, фоном для новых короткометражных фильмов, связанных одной вечной темой, выбран не менее известный город, Нью-Йорк.
Этот фильм представляет собой как бы киноальманах из одиннадцати новелл — незатейливых любовных историй на фоне городских пейзажей Нью-Йорка.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Фатих
Акин
- Режиссёр
Иван
Атталь
- РБРежиссёр
Рэндолл
Болсмейер
- Режиссёр
Аллен
Хьюз
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Брэдли
Купер
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Крис
Купер
- Актриса
Робин
Райт
- Сценарист
Мэн
Яо
- СИСценарист
Сюндзи
Иваи
- ЭБПродюсер
Эммануэль
Бенбии
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже
- ТКМонтажёр
Триша
Кук
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ЖБОператор
Жан-Луи
Бомпойнт
- БДОператор
Бенуа
Деби
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин
- ТБКомпозитор
Тонино
Балиардо
- НБКомпозитор
Николас
Брителл
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон
- Композитор
Майкл
Дэнна