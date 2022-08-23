Нью-Йорк, я люблю тебя (фильм, 2008) смотреть онлайн

Вслед за Парижем, фоном для новых короткометражных фильмов, связанных одной вечной темой, выбран не менее известный город, Нью-Йорк.



Этот фильм представляет собой как бы киноальманах из одиннадцати новелл — незатейливых любовных историй на фоне городских пейзажей Нью-Йорка.

