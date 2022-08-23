Нью-Йорк, я люблю тебя
Wink
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Нью-Йорк, я люблю тебя
7.42008, New York, I Love You
Мелодрама, Драма99 мин18+

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Нью-Йорк, я люблю тебя (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Вслед за Парижем, фоном для новых короткометражных фильмов, связанных одной вечной темой, выбран не менее известный город, Нью-Йорк.

Этот фильм представляет собой как бы киноальманах из одиннадцати новелл — незатейливых любовных историй на фоне городских пейзажей Нью-Йорка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нью-Йорк, я люблю тебя»