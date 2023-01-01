Биография

Фатих Акин – актер, продюсер, режиссер и сценарист. Обладатель множества европейских премий, призов и медалей за заслуги в области искусства. Номинант на «Золотую пальмовую ветвь». По происхождению Фатих – турок, однако родился в Германии, в Гамбурге. Его родители переехали в Европу еще до рождения сына в поисках лучшего заработка. Хотя мать и отец в целом были далеки от киноискусства, Фатих довольно рано заинтересовался режиссурой. Он окончил Университет изящных искусств, получил престижную специальность и уже в самом начале своего творческого пути понял, что будет снимать картины на серьезные, важные темы. Первый свой фильм Фатих Акин создал еще будучи студентом. Лента сразу же попала на кинофестивали в Мюнхене и Локарно и была награждена призами. Следующие две картины вышли в широком прокате. Спустя некоторое время Фатих обратился к документальным фильмам, снял прекрасную картину «По ту сторону Босфора», где изучил городское пространство сквозь музыкальную призму. Ролей у Фатиха Акина не слишком много.