Номер 44 (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Child 44
Триллеры131 мин18+
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Сюжет
Жестокие убийства, происходившие во времена правления Сталина, заставляют Льва Демидова найти собственную версию произошедшему. Для мужчины становится очевидно, что это — серийный маньяк, и чтобы устранить его, главный герой решает идти против системы. Его начальство считает, что в их образ�цовом и показательном обществе таких зверств не может существовать, поэтому Демидов дискредитирует власть и сам становится врагом народа.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Даниэль
Эспиноса
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Венсан
Кассель
- КААктёр
Ксавьер
Аткинс
- МЛАктёр
Марк
Льюис Джонс
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- ТРСценарист
Том
Роб Смит
- Продюсер
Майкл
Шефер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Продюсер
Грег
Шапиро
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд