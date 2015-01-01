Номер 44 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Жестокие убийства, происходившие во времена правления Сталина, заставляют Льва Демидова найти собственную версию произошедшему. Для мужчины становится очевидно, что это — серийный маньяк, и чтобы устранить его, главный герой решает идти против системы. Его начальство считает, что в их образ�цовом и показательном обществе таких зверств не может существовать, поэтому Демидов дискредитирует власть и сам становится врагом народа.



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