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Номер 44

Номер 44 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Child 44
Триллеры131 мин18+

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Сюжет

Жестокие убийства, происходившие во времена правления Сталина, заставляют Льва Демидова найти собственную версию произошедшему. Для мужчины становится очевидно, что это — серийный маньяк, и чтобы устранить его, главный герой решает идти против системы. Его начальство считает, что в их образцовом и показательном обществе таких зверств не может существовать, поэтому Демидов дискредитирует власть и сам становится врагом народа.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Номер 44»

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