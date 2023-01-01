Биография

Шведский режиссер Даниэль Эспиноса – один из лучших режиссеров в мире и самый коммерчески успешный среди шведских кинорежиссеров. Имея за плечами несколько крупных постановок, он демонстрирует способность переходить от драмы и триллера к боевику и научной фантастике. Прорыв как режиссера произошел в 2010 году, когда состоялась премьера одного из самых успешных шведских фильмов Эспиносы – «Легкие деньги», который сразу стал кассовым хитом. Получивший международное признание, фильм открыл дорогу его первому американскому художественному фильму «Безопасный дом» (2012) с Дензелом Вашингтоном и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Фильм также имел большой успех: за две недели он стал лидером по кассовым сборам в США и собрал более 200 миллионов долларов по всему миру, что является рекордом среди шведских режиссеров. В 2017 году вышел долгожданный научно-фантастический фильм Эспиносы «Жизнь» с Джейком Джилленхолом в главных ролях, Ребеккой Фергюсон и Райаном Рейнольдсом. «Жизнь» была известна своим реалистичным изображением жизни на космической станции и ужасающим внеземным антагонистом. На данный момент он ведет работу над фильмом о Человеке-пауке с оскароносным актером Джаредом Лето, подписавшимся на главную роль.