Незваные (фильм, 2009) смотреть онлайн

После смерти матери Анна попадает в клинику. После лечения она возвращается домой и узнает, что отец встречается с Рейчел, медсестрой, которая когда-то ухаживала за ее умирающей матерью. Вместе со своей сестрой Анна начинает расследовать странные обстоятельства гибели их матери...

