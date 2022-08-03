Незваные (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, The Uninvited
Ужасы83 мин18+
О фильме
После смерти матери Анна попадает в клинику. После лечения она возвращается домой и узнает, что отец встречается с Рейчел, медсестрой, которая когда-то ухаживала за ее умирающей матерью. Вместе со своей сестрой Анна начинает расследовать странные обстоятельства гибели их матери...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЧГРежиссёр
Чарли
Гард
- ТГРежиссёр
Томас
Гард
- Актриса
Эмили
Браунинг
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ММАктриса
Майя
Массар
- КМАктёр
Кевин
Макналти
- ДМАктёр
Джесси
Мосс
- ДПАктёр
Дин
Пол Гибсон
- Актёр
Дон
С. Дэвис
- ЛБАктриса
Лекс
Бёрнэм
- КДСценарист
Ким
Джи-ун
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- Композитор
Кристофер
Янг