Биография

Лори МакДональд – продюсер, родилась 19 декабря 1953 года. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Гладиатор», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал», «Люди в черном». Лори МакДональд работает в кинокомпании DreamWorks. Замужем за коллегой, Уолтером Ф. Парксом, бывшим главой компании. Свою кинокарьеру продюсер начала в 1995 году. Первым фильмом Лори МакДональд стала комедийная мелодрама «Лоскутное одеяло» с Вайноной Райдер в главной роли. Кинокартина получила номинацию на премию MTV. В 1997 году продюсер выпустила фантастический боевик «Люди в черном». Фильм был удостоен одного «Оскара», двух премий MTV, три приза Сатурн, а также получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус», MTV, BAFTA, Сатурн. В 2000 году фильмография продюсера пополнилась еще одним успешным проектом, на экраны вышла историческая драма «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Кинолента принесли пять призов «Оскар», два «Золотых Глобуса», пять премий Британской киноакадемии. В 2002 году продюсер выпустила криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Дикаприо и Томом Хэнксом. В 2004 году вышел фильм «Терминал».