Фильмы
Невероятный Халк
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный Халк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный Халк»

Режиссёры

Луи Летерье

Луи Летерье

Louis Leterrier
Режиссёр

Актёры

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон

Edward Norton
АктёрBruce Banner
Лив Тайлер

Лив Тайлер

Liv Tyler
АктрисаBetty Ross
Тим Рот

Тим Рот

Tim Roth
АктёрEmil Blonsky
Уильям Хёрт

Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрGeneral 'Thunderbolt' Ross
Тим Блейк Нельсон

Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрSamuel Sterns
Тай Бурелл

Тай Бурелл

Ty Burrell
АктёрLeonard
Кристина Кэбот

Кристина Кэбот

Christina Cabot
АктрисаMajor Kathleen Sparr
Питер Менса

Питер Менса

Peter Mensah
АктёрGeneral Joe Greller
Лу Ферриньо

Лу Ферриньо

Lou Ferrigno
АктёрVoice of The Incredible Hulk / Security Guard
Пол Соулз

Пол Соулз

Paul Soles
АктёрStanley

Сценаристы

Зак Пенн

Зак Пенн

Zak Penn
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Джек Кёрби

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Продюсеры

Ави Арад

Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Кевин Файги

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер
Гейл Энн Хёрд

Гейл Энн Хёрд

Gale Anne Hurd
Продюсер
Стивен Бруссар

Стивен Бруссар

Stephen Broussard
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Сергей Быстрицкий

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа

Художники

Дэниэл Т. Доррэнс

Дэниэл Т. Доррэнс

Daniel T. Dorrance
Художник
Денис Кроненберг

Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница

Монтажёры

Рик Шэйн

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Операторы

Питер Мензиес мл.

Питер Мензиес мл.

Peter Menzies Jr.
Оператор

Композиторы

Крэйг Армстронг

Крэйг Армстронг

Craig Armstrong
Композитор