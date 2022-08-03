Невероятный Халк
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Невероятный Халк

Невероятный Халк (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, The Incredible Hulk
Фантастика, Боевик107 мин18+

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О фильме

История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного «заболевания», превращающего его в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, когда вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный Халк»