История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного «заболевания», превращающего его в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, когда вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.

