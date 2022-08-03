Невероятный Халк (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, The Incredible Hulk
Фантастика, Боевик107 мин18+
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О фильме
История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного «заболевания», превращающего его в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, когда вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Луи
Летерье
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Тим
Рот
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- ККАктриса
Кристина
Кэбот
- ПМАктёр
Питер
Менса
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- ПСАктёр
Пол
Соулз
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Кевин
Файги
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг