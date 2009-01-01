Начало времен (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.82009, Year One
Комедии, Приключения92 мин18+
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Сюжет
Два приятеля из доисторических времен — нагловатый охотник по имени Зед и неженка-невротик, занимающийся собирательством, по имени Лох — постоянно ввязываются в нелепые истории, и, в конце концов, изгоняются из родного племени.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Майкл
Сера
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актриса
Джун
Рафаэль
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Харольд
Рэмис
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЛСХудожница
Лиссетт
Скеттини
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- СУМонтажёр
Стив
Уэлш
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро