Начало времен
Wink
Фильмы
Начало времен

Начало времен (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.82009, Year One
Комедии, Приключения92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Два приятеля из доисторических времен — нагловатый охотник по имени Зед и неженка-невротик, занимающийся собирательством, по имени Лох — постоянно ввязываются в нелепые истории, и, в конце концов, изгоняются из родного племени.

Начало времен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Начало времен»

Всё