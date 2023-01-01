Биография

Харольд Рэмис – режиссер, актер, сценарист, продюсер, артист озвучивания. Получил несколько авторитетных премий за киносценарии и режиссуру. Годы жизни: 1944 – 2014. Будучи студентом университета Сент-Луиса, увлекся театром. Участвовал в постановках, писал сценарии, появлялся на экране местного телевидения. К созданию киносценариев приступил в 1976 году. Первую роль Рэмис сыграл в фильме 1981 года «Добровольцы поневоле», снятому по его же сценарию. Режиссировать кино начал годом раньше. Его комедия «Гольф-клуб» оказалась достаточно успешной для съемок продолжения истории. Был дважды женат, воспитал троих детей. Серьезный успех пришел к сценаристу после фильма «Охотники за привидениями». Снятое через пять лет продолжение критики восприняли с неудовольствием, однако публика «проголосовала долларом». Кассовые сборы картины всемеро превысили затратную часть. В 1993-м на экраны выходит «День сурка». Рэмис в фильме и актер, и режиссер, и сценарист, и продюсер. Катрина получает несколько премий и огромную признательность зрительской аудитории. Более значительных работ режиссеру выполнить не удалось, хотя он и снял еще несколько удачных лент.