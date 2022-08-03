На крючке!
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На крючке!

На крючке! (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, На крючке!
Комедия, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Тренер детской школы по фигурному катанию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На крючке!»