На крючке! (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.02010, На крючке!
Комедия, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Игорь
Угольников
- Актёр
Максим
Матвеев
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актриса
Анна
Уколова
- СААктриса
Светлана
Антонова
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- АПСценарист
Анна
Пармас
- МПСценарист
Мария
Павлович
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- ПППродюсер
Павел
Попов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПХХудожник
Павел
Хурумов
- АЧХудожник
Андрей
Черенков
- СБХудожник
Сергей
Балашов
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов