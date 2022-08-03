Муви 43 (в переводе Гоблина)
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Муви 43 (в переводе Гоблина)

Муви 43 (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.02013, Movie 43
Комедия95 мин18+

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О фильме

Один из самых смешных и отвязных фильмов десятилетия теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В киноальманахе, состоящем из предельно абсурдных историй со взрывоопасными шутками, снялись самые смелые из первых звезд Голливуда. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Муви 43 (в переводе Гоблина)»