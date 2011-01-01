Мушкетеры (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Экранизация известнейшего романа французского писателя Александра Дюма. Действие разворачивается в Париже 19го века при дворе короля. Молодой д’Артаньян покинул родной дом и отправился в Париж, надеясь на место в полку королевских мушкетeров. По случайности в один день он обидел сразу троих мушкетeров — Атоса, Портоса и Арамиса — и получил от всех троих вызовы на дуэль.
Но дуэль была прервана появлением гвардейцев кардинала, которые хотели арестовать их за нарушение указа о запрете дуэлей. Д’Артаньян и три мушкетера победили превосходящего противника и стали друзьями. Теперь они должны остановить злобного Кардинала Ришелье и столкнутся с герцогом Бэкингемом, и предательницей Миледи Де Винтер.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- Актриса
Милла
Йовович
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ГУАктриса
Габриэлла
Уайлд
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Кристоф
Вальц
- АЛСценарист
Алекс
Литвак
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер