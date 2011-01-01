Мушкетеры (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация известнейшего романа французского писателя Александра Дюма. Действие разворачивается в Париже 19го века при дворе короля. Молодой д’Артаньян покинул родной дом и отправился в Париж, надеясь на место в полку королевских мушкетeров. По случайности в один день он обидел сразу троих мушкетeров — Атоса, Портоса и Арамиса — и получил от всех троих вызовы на дуэль.

Но дуэль была прервана появлением гвардейцев кардинала, которые хотели арестовать их за нарушение указа о запрете дуэлей. Д’Артаньян и три мушкетера победили превосходящего противника и стали друзьями. Теперь они должны остановить злобного Кардинала Ришелье и столкнутся с герцогом Бэкингемом, и предательницей Миледи Де Винтер.



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