Миссия невыполнима: Последствия
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Миссия невыполнима: Последствия

Миссия невыполнима: Последствия (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Mission: Impossible - Fallout
Боевики, Триллеры141 мин18+

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Сюжет

Шестая часть шпионской суперфраншизы. Итан Хант возвращается к выполнению задания, с которым IMF не справилось в прошлой серии. В одиночку герою предстоит преодолевать страшные препятствия, попутно укрываясь от охоты, которую на него ведут не только преступники, но и бывшие союзники.

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Информация

Страна
США, Китай
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

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