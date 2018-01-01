Wink
Фильмы
Мифы
Актёры и съёмочная группа фильма «Мифы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мифы»

Режиссёры

Александр Молочников

Александр Молочников

Режиссёр

Актёры

Яннис Пападопулос

Яннис Пападопулос

Yiannis Papadopoulos
АктёрГрек
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

АктёрФедя / Геракл
Сергей Безруков

Сергей Безруков

АктёрСерж Денисевич
Иван Ургант

Иван Ургант

Актёр
Милош Бикович

Милош Бикович

Miloš Biković
Актёр
Паулина Андреева

Паулина Андреева

АктрисаМария / Мия
Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

Актриса
Виктория Исакова

Виктория Исакова

Актрисажена Денисевича
Максим Суханов

Максим Суханов

Актёр
Андрей Смоляков

Андрей Смоляков

Актёр

Сценаристы

Александр Молочников

Александр Молочников

Сценарист
Ольга Хенкина

Ольга Хенкина

Сценарист

Продюсеры

Илья Стюарт

Илья Стюарт

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Рудовский

Дмитрий Рудовский

Продюсер
Мурад Османн

Мурад Османн

Продюсер

Художники

Александра Феодосьева

Александра Феодосьева

Художница

Монтажёры

Алексей Слепов

Алексей Слепов

Монтажёр
Алексей Назарчук

Алексей Назарчук

Монтажёр

Операторы

Леван Капанадзе

Леван Капанадзе

Оператор

Композиторы

Игорь Вдовин

Игорь Вдовин

Композитор