Что делать, если тыпроснулся влюксе вокружении лучших друзей истрашного бардака, даеще ирядом стигром, нонепомнишь ничего извчерашнего вечера?«Мальчишник вВегасе»—это лихая комедия, доказывающая, что мужчины невзрослеют.



Оригинальное название фильма—«Похмелье», ионо углавных героев лютое. Голова трещит, вкладовке кряхтит грудной ребенок, апополу вышагивает курица. Друзья, решившие накануне отгулять мальчишник, проводят ревизию: устоматолога Стю нет зуба, упедагога Фила наруке больничный браслет, толстяк Аланпочему-тобез трусов, ажених Дуг ивовсе исчез. Расследование вчерашних событий превращается вувлекательный квест, походу которого потрепанная компания ввязывается вновые приключения, включая встречу ссамим Майком Тайсоном. Это смешное, дерзкое, изобретательное, кино, выдержанное вбодром ритме инедающее заскучать. Иобязательно досмотрите дофинальных титров—вас ждет отдельное произведение комедийного искусства.



Фильм«Мальчишник вВегасе»—пример того, как талантливые актеры без стеснения пускаются вовсе тяжкие, асолидный бюджет делает ихвечеринку настолько эпичной, что критики почти единодушно признают этот дикий отрыв самой искрометной взрослой комедией года.



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