Люди Икс (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.82000, X-Men
Фантастика, Боевики99 мин12+
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Сюжет
Каждый из них был рождeн в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и каприз природы.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ХБАктриса
Холли
Берри
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ТМАктёр
Тайлер
Мэйн
- ДХСценарист
Дэвид
Хэйтер
- ТДСценарист
Том
ДеСанто
- Сценарист
Брайан
Сингер
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- Продюсер
Ави
Арад
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПДХудожник
Пол
Д. Остерберри
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен