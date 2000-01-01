Люди Икс (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Каждый из них был рождeн в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и каприз природы.



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