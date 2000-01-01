Люди Икс
Wink
Фильмы
Люди Икс

Люди Икс (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.82000, X-Men
Фантастика, Боевики99 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Каждый из них был рождeн в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и каприз природы.

Люди Икс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс»

Всё