Люди Икс: Последняя битва
Wink
Фильмы
Люди Икс: Последняя битва

Люди Икс: Последняя битва (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.82006, Люди Икс: Последняя битва
Фантастика, Боевик99 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джин Грэй возрождается в облике Темного Феникса и теперь может принести непоправимый урон человечеству. Тем временем люди разработали лекарство от мутации и требуют принудительного лечения для всех.

Страна
Канада, США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Последняя битва»