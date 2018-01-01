Wink
Фильмы
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Режиссёры

Брайан Сингер

Брайан Сингер

Bryan Singer
Режиссёр

Актёры

Хью Джекман

Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрLogan / Wolverine
Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой

James McAvoy
АктёрCharles Xavier
Майкл Фассбендер

Майкл Фассбендер

Michael Fassbender
АктёрErik Lehnsherr
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Jennifer Lawrence
АктрисаRaven / Mystique
Николас Холт

Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрHank / Beast
Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаStorm
Эллиот Пейдж

Эллиот Пейдж

Elliot Page
АктёрKitty Pryde (в титрах: Ellen Page)
Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж

Peter Dinklage
АктёрDr. Bolivar Trask
Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен

Ian McKellen
АктёрMagneto
Патрик Стюарт

Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрProfessor X

Сценаристы

Джек Кёрби

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Саймон Кинберг

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Сценарист
Джейн Голдман

Джейн Голдман

Jane Goldman
Сценарист

Продюсеры

Саймон Кинберг

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Продюсер
Хатч Паркер

Хатч Паркер

Hutch Parker
Продюсер
Лорен Шулер Доннер

Лорен Шулер Доннер

Lauren Shuler Donner
Продюсер
Брайан Сингер

Брайан Сингер

Bryan Singer
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Кэролайн Алдер

Кэролайн Алдер

Caroline Alder
Художница
Мишель Лалиберт

Мишель Лалиберт

Michele Laliberte
Художница
Луиз Мингенбах

Луиз Мингенбах

Louise Mingenbach
Художница
Жофруа Гослен

Жофруа Гослен

Geoffroy Gosselin
Художник
Гордон Сим

Гордон Сим

Gordon Sim
Художник

Монтажёры

Джон Оттмен

Джон Оттмен

John Ottman
Монтажёр

Операторы

Ньютон Томас Сигел

Ньютон Томас Сигел

Newton Thomas Sigel
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор