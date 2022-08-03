Люди Икс: Дни минувшего будущего HD (режиссерская версия) (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, X-Men: Days of Future Past
Фантастика, Триллер142 мин12+
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О фильме
В будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками Стражами. Единственная надежда для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей, Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело, в 1973 год.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время142 мин / 02:22
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- Актёр
Хью
Джекман
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Николас
Холт
- ХБАктриса
Холли
Берри
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Патрик
Стюарт
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Сценарист
Стэн
Ли
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- ХППродюсер
Хатч
Паркер
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Брайан
Сингер
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- КАХудожница
Кэролайн
Алдер
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ЖГХудожник
Жофруа
Гослен
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- Композитор
Джон
Оттмен