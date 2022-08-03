Wink
Фильмы
Люди Икс: Дни минувшего будущего HD (режиссерская версия)

Люди Икс: Дни минувшего будущего HD (режиссерская версия) (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, X-Men: Days of Future Past
Фантастика, Триллер142 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками Стражами. Единственная надежда для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей, Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело, в 1973 год.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего HD (режиссерская версия)»