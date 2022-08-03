Люди Икс: Дни минувшего будущего HD (режиссерская версия) (фильм, 2014) смотреть онлайн

В будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками Стражами. Единственная надежда для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей, Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело, в 1973 год.

