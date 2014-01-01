Левиафан (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Алексей Серебряков и Роман Мадянов в знаковой картине Андрея Звягинцева, награжденной за сценарий на Каннском кинофестивале, а также отмеченной «Золотым глобусом» и номинацией на «Оскар». Автослесарь Николай, его жен�а и сын становятся жертвами упивающегося безнаказанностью мэра города Прибрежного. Тот вознамерился забрать все их имущество, отдав за него смехотворную сумму. Даже с опытным адвокатом у Николая не получается выиграть суд. Начинается настоящее противостояние, в котором главный герой пытается доказать, что у него остались хоть какие-то права. Смотрите самый громкий российский фильм 2014 года «Левиафан» в хорошем качестве на Wink онлайн.



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