Левиафан
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Левиафан
8.22014, Левиафан
Драмы, Криминал135 мин18+

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Левиафан (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Алексей Серебряков и Роман Мадянов в знаковой картине Андрея Звягинцева, награжденной за сценарий на Каннском кинофестивале, а также отмеченной «Золотым глобусом» и номинацией на «Оскар». Автослесарь Николай, его жена и сын становятся жертвами упивающегося безнаказанностью мэра города Прибрежного. Тот вознамерился забрать все их имущество, отдав за него смехотворную сумму. Даже с опытным адвокатом у Николая не получается выиграть суд. Начинается настоящее противостояние, в котором главный герой пытается доказать, что у него остались хоть какие-то права. Смотрите самый громкий российский фильм 2014 года «Левиафан» в хорошем качестве на Wink онлайн.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Левиафан»

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