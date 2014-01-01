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Левиафан

Левиафан (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Левиафан
Драмы135 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В центре истории — живущий на севере Николай, который вместе с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь рушится под влиянием судьбы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Левиафан»

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