Красный Дракон
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Красный Дракон

Красный Дракон (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.12002, Red Dragon
Триллеры, Ужасы119 мин18+

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Сюжет

Безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила «Зубной Феей», ночами вырезает целые семейства. Чтобы поймать серийного убийцу, специальному агенту ФБР Уиллу Грэму нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, старого знакомого… доктора Ганнибала Лектера!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный Дракон»

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