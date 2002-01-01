Красный Дракон (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.12002, Red Dragon
Триллеры, Ужасы119 мин18+
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Сюжет
Безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила «Зубной Феей», ночами вырезает целые семейства. Чтобы поймать серийного убийцу, специальному агенту ФБР Уиллу Грэму нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, старого знакомого… доктора Ганнибала Лектера!
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Бретт
Рэтнер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Энтони
Хилд
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- Сценарист
Тед
Тэлли
- Сценарист
Томас
Харрис
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- ЭЗПродюсер
Эндрю
З. Дэвис
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Фрейтаг
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- АДАктёр дубляжа
Алексей
Демидов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман