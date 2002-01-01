Красный Дракон (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила «Зубной Феей», ночами вырезает целые семейства. Чтобы поймать серийного убийцу, специальному агенту ФБР Уиллу Грэму нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, старого знакомого… доктора Ганнибала Лектера!



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