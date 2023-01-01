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Фильмы
Король Артур
Актёры и съёмочная группа фильма «Король Артур»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Артур»

Режиссёры

Антуан Фукуа

Антуан Фукуа

Antoine Fuqua
Режиссёр

Актёры

Клайв Оуэн

Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрArthur
Кира Найтли

Кира Найтли

Keira Knightley
АктрисаGuinevere
Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen
АктёрTristan
Рэй Уинстон

Рэй Уинстон

Ray Winstone
АктёрBors
Стеллан Скарсгард

Стеллан Скарсгард

Stellan Skarsgård
АктёрCerdic
Тиль Швайгер

Тиль Швайгер

Til Schweiger
АктёрCynric
Йоан Гриффит

Йоан Гриффит

Ioan Gruffudd
АктёрLancelot
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
АктёрGawain
Хью Дэнси

Хью Дэнси

Hugh Dancy
АктёрGalahad
Рэй Стивенсон

Рэй Стивенсон

Ray Stevenson
АктёрDagonet

Сценаристы

Дэвид Францони

Дэвид Францони

David Franzoni
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Нед Дауд

Нед Дауд

Ned Dowd
Продюсер
Брюс Мориарти

Брюс Мориарти

Bruce Moriarty
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Евгения Игумнова

Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Александр Лушин

Александр Лушин

Актёр дубляжа
Алексей Гурьев

Алексей Гурьев

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа

Художники

Анна Рэкард

Анна Рэкард

Anna Rackard
Художница
Пенни Роуз

Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Луис Джун

Луис Джун

Louis Joon
Художник

Монтажёры

Конрад Бафф IV

Конрад Бафф IV

Conrad Buff IV
Монтажёр

Операторы

Славомир Идзяк

Славомир Идзяк

Slawomir Idziak
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор