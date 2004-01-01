Король Артур (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Приключенческий боевик о короле Артуре и подвигах рыцарей Круглого стола. В главных ролях — Клайв Оуэн, Мадс Миккельсен и Кира Найтли.



Римский легионер Артур отправляется в поселение бриттов, чтобы подавить там восстание, возглавляемое друидом Мерлином. Ему удается не только освободить крестьян от гнета, но и спасти ученика Папы Римского Алекто и красивую разведчицу по имени Гвиневра. Девушка рассказывает Артуру о несправедливости имперской власти. На ночной стоянке мужчина встречает Мерлина, который предлагает ему объединиться против могучего Рима. Разгневанный легионер напоминает друиду, что его мать погибла от рук пиктов. Однако в душе воина зарождается недоверие к римскому государству.



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