Король Артур (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Приключенческий боевик о короле Артуре и подвигах рыцарей Круглого стола. В главных ролях — Клайв Оуэн, Мадс Миккельсен и Кира Найтли.
Римский легионер Артур отправляется в поселение бриттов, чтобы подавить там восстание, возглавляемое друидом Мерлином. Ему удается не только освободить крестьян от гнета, но и спасти ученика Папы Римского Алекто и красивую разведчицу по имени Гвиневра. Девушка рассказывает Артуру о несправедливости имперской власти. На ночной стоянке мужчина встречает Мерлина, который предлагает ему объединиться против могучего Рима. Разгневанный легионер напоминает друиду, что его мать погибла от рук пиктов. Однако в душе воина зарождается недоверие к римскому государству.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Сценарист
Дэвид
Францони
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- БМПродюсер
Брюс
Мори�арти
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АРХудожница
Анна
Рэкард
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ЛДХудожник
Луис
Джун
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер