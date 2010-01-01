Копы в глубоком запасе (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йоркские детективы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалтерию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу — наказание. Когда напарникам представится шанс выйти из тени — прийти на помощь своим кумирам, детективам Дэнсону и Манцетти — станет ясно, что в бухгалтерию Гэмбла и Хойтз�а сослали не зря…



Копы в глубоком запасе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.