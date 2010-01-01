Копы в глубоком запасе (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.72010, The Other Guys
Боевики, Комедии103 мин18+
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Сюжет
Нью-Йоркские детективы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалтерию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу — наказание. Когда напарникам представится шанс выйти из тени — прийти на помощь своим кумирам, детективам Дэнсону и Манцетти — станет ясно, что в бухгалтерию Гэмбла и Хойтз�а сослали не зря…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Адам
Маккей
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Ева
Мендес
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Стив
Куган
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Роб
Риггл
- НЗАктриса
Натали
Зи
- Сценарист
Адам
Маккей
- Сценарист
Крис
Хенчи
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон