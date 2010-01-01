Копы в глубоком запасе
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Копы в глубоком запасе

Копы в глубоком запасе (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, The Other Guys
Боевики, Комедии103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Нью-Йоркские детективы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалтерию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу — наказание. Когда напарникам представится шанс выйти из тени — прийти на помощь своим кумирам, детективам Дэнсону и Манцетти — станет ясно, что в бухгалтерию Гэмбла и Хойтза сослали не зря…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Копы в глубоком запасе»

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