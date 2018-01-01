Биография

Американский сценарист, режиссер и продюсер Крис Хенчи появился на свет 23 марта 1964 г. в Нью-Йорке. С самого детства любил сочинять, еще в школе занимался журналистикой и вел школьную газету. После окончания общеобразовательной школы в 1982 г. он поступил в университет в Нью-Мехико, где изучал финансы. После обучения переехал в Нью-Йорк на заработки, но через некоторое время решил податься в кино. В личной жизни у продюсера все замечательно. Еще с 2001 года Хенчи женат на замечательной актрисе Брук Шилдс, и воспитывает двух дочерей. В начале карьеры писал только маленькие телевизионные статьи и сценарии для некоторых серий комедийных сериалов. В 1996 году написал сценарий и был продюсером к сериалу «Крученый город». Фильмы Криса Хенчи «Удар по девственности» 2010 года и «Фильм на миллиард долларов Тима и Эрика» 2011 года получили настолько низкие оценки от критиков и зрителей, что работы стали даже известными. В 2004 году он взялся продюсировать сериал «Красавцы» о молодом актере и его окружении. Сериал очень понравился зрителям, критики тоже оценили его по достоинству. Пять лет подряд этот сериал получал номинации Эмми, Золотого глобуса и множество других наград.