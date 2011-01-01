Контрабанда (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Остросюжетный боевик с Марком Уолбергом и Кейт Бекинсейл. Когда-то Крис Фаррадей был известным в узких кругах контрабандистом, который брался за самые рискованные и опасные задачи. Он давно завязал с доходным бизнесом ради семейного счастья. Но Фаррадею приходится вернуться в дело, когда в н�еприятности попадает младший брат жены. Чтобы спасти непутевого родственника от жестоких мафиози, Крису предстоит ввезти в Штаты 15 миллионов фальшивых долларов. Времени на раздумья нет – бандиты дали 15 дней, после чего возьмутся за жену и детей Фаррадея. Удастся ли герою выпутаться из неприятностей, узнаете, посмотрев фильм «Контрабанда» онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейт�инг
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ЛДАктёр
Лаки
Джонсон
- Актёр
Диего
Луна
- РУАктёр
Роберт
Уолберг
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- АИСценарист
Арнальд
Индридасон
- ОЙСценарист
Оускар
Йоунассон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Бальтасар
Кормакур
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- БЭОператор
Бэрри
Экройд