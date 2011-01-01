Контрабанда
Wink
Фильмы
Контрабанда

Контрабанда (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.32011, Contraband
Боевики, Комедии105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Остросюжетный боевик с Марком Уолбергом и Кейт Бекинсейл. Когда-то Крис Фаррадей был известным в узких кругах контрабандистом, который брался за самые рискованные и опасные задачи. Он давно завязал с доходным бизнесом ради семейного счастья. Но Фаррадею приходится вернуться в дело, когда в неприятности попадает младший брат жены. Чтобы спасти непутевого родственника от жестоких мафиози, Крису предстоит ввезти в Штаты 15 миллионов фальшивых долларов. Времени на раздумья нет – бандиты дали 15 дней, после чего возьмутся за жену и детей Фаррадея. Удастся ли герою выпутаться из неприятностей, узнаете, посмотрев фильм «Контрабанда» онлайн в видеосервисе Wink.

Контрабанда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Контрабанда»

Всё