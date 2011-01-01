Контрабанда (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Остросюжетный боевик с Марком Уолбергом и Кейт Бекинсейл. Когда-то Крис Фаррадей был известным в узких кругах контрабандистом, который брался за самые рискованные и опасные задачи. Он давно завязал с доходным бизнесом ради семейного счастья. Но Фаррадею приходится вернуться в дело, когда в н�еприятности попадает младший брат жены. Чтобы спасти непутевого родственника от жестоких мафиози, Крису предстоит ввезти в Штаты 15 миллионов фальшивых долларов. Времени на раздумья нет – бандиты дали 15 дней, после чего возьмутся за жену и детей Фаррадея. Удастся ли герою выпутаться из неприятностей, узнаете, посмотрев фильм «Контрабанда» онлайн в видеосервисе Wink.



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