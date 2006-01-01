Код Да Винчи (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Том Хэнкс и Одри Тоту пытаются раскрыть тайну, которая может разрушить власть Ватикана. Экранизация нашумевшего бестселлера Дэна Брауна.
Известный профессор Роберт Лэнгдон оказывается главным подозреваемым в убийстве работника Лувра Жака Соньера. Перед своей смертью по�гибший оставляет загадочное послание, которое требует расшифровки. Для расследования этого дела полиция обращается за помощью к криптографу Софи Неве. Девушка верит в невиновность Лэнгдона и решает сотрудничать с ним. Вместе они находят множество подсказок, которые приводят к осознанию, что верхушка католической церкви имеет отношение к преступлению. Теперь за Софи и Робертом охотятся не только служители закона, но и представители Ватикана.
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Информация
СтранаСША, Фра�нция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Одри
Тоту
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Юрген
Прохнов
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- ЭШАктёр
Этьен
Шико
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Сценарист
Дэн
Браун
- Продюсер
Джон
Калли
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Дэн
Браун
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер