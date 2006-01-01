Код Да Винчи (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Том Хэнкс и Одри Тоту пытаются раскрыть тайну, которая может разрушить власть Ватикана. Экранизация нашумевшего бестселлера Дэна Брауна.



Известный профессор Роберт Лэнгдон оказывается главным подозреваемым в убийстве работника Лувра Жака Соньера. Перед своей смертью по�гибший оставляет загадочное послание, которое требует расшифровки. Для расследования этого дела полиция обращается за помощью к криптографу Софи Неве. Девушка верит в невиновность Лэнгдона и решает сотрудничать с ним. Вместе они находят множество подсказок, которые приводят к осознанию, что верхушка католической церкви имеет отношение к преступлению. Теперь за Софи и Робертом охотятся не только служители закона, но и представители Ватикана.



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