Как украсть небоскреб
Актёры и съёмочная группа фильма «Как украсть небоскреб»

Режиссёры

Бретт Рэтнер

Brett Ratner
Режиссёр

Актёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
АктёрJosh Kovaks
Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрSlide
Кейси Аффлек

Casey Affleck
АктёрCharlie
Алан Алда

Alan Alda
АктёрArthur Shaw
Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрMr. Fitzhugh
Теа Леони

Téa Leoni
АктрисаSpecial Agent Claire Denham
Майкл Пенья

Michael Peña
АктёрEnrique Dev'Reaux
Габури Сидибе

Gabourey Sidibe
АктрисаOdessa
Стивен Маккинли Хендерсон

Stephen McKinley Henderson
АктёрLester
Джадд Хёрш

Judd Hirsch
АктёрMr. Simon

Сценаристы

Джефф Натансон

Jeff Nathanson
Сценарист
Соломон ЛеФлор

Solomon J. LeFlore
Сценарист
Адам Купер

Adam Cooper
Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Эдди Мерфи

Eddie Murphy
Продюсер
Ким Рот

Kim Roth
Продюсер
Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Олег Форостенко

Актёр дубляжа
Данил Щебланов

Актёр дубляжа

Художники

Сара Эдвардс

Sarah Edwards
Художница

Монтажёры

Марк Хелфрич

Mark Helfrich
Монтажёр

Операторы

Данте Спинотти

Dante Spinotti
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор