Ирония судьбы. Продолжение (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.32007, Ирония судьбы. Продолжение
Мелодрама, Комедия109 мин12+
О фильме
С Нового года, когда Женя встретил Надю, прошло тридцать лет. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени. И вот, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться… в Петербург!
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Андрей
Мягков
- Актриса
Барбара
Брыльска
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актриса
Валентина
Талызина
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Тимур
Бекмамбетов
- Сценарист
Константин
Эрнст
- Сценарист
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- НППродюсер
Николай
Попов
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- Монтажёр
Дмитрий
Киселёв
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко