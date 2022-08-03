Ирония судьбы. Продолжение
Wink
Фильмы
Ирония судьбы. Продолжение

Ирония судьбы. Продолжение (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.32007, Ирония судьбы. Продолжение
Мелодрама, Комедия109 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

С Нового года, когда Женя встретил Надю, прошло тридцать лет. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени. И вот, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться… в Петербург!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ирония судьбы. Продолжение»