Актёры и съёмочная группа фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
Режиссёры
Актёры
АктёрИраклий
Сергей Безруков
АктёрКостя
Константин Хабенский
АктрисаНадюша
Елизавета Боярская
АктёрЕвгений Лукашин
Андрей Мягков
АктрисаНадежда Шевелёва
Барбара БрыльскаBarbara Brylska
АктёрИпполит
Юрий Яковлев
АктрисаВалентина
Валентина Талызина
Актёрдядя Паша
Александр Ширвиндт
Актёрдядя Саша
Александр Белявский
Актёртурист в обезьяннике