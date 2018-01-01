Wink
Ирония судьбы. Продолжение
Актёры и съёмочная группа фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

Режиссёры

Тимур Бекмамбетов

Режиссёр

Актёры

Сергей Безруков

АктёрИраклий
Константин Хабенский

АктёрКостя
Елизавета Боярская

АктрисаНадюша
Андрей Мягков

АктёрЕвгений Лукашин
Барбара Брыльска

Barbara Brylska
АктрисаНадежда Шевелёва
Юрий Яковлев

АктёрИпполит
Валентина Талызина

АктрисаВалентина
Александр Ширвиндт

Актёрдядя Паша
Александр Белявский

Актёрдядя Саша
Вилле Хаапасало

Актёртурист в обезьяннике

Сценаристы

Алексей Слаповский

Сценарист
Тимур Бекмамбетов

Сценарист
Константин Эрнст

Сценарист
Анатолий Максимов

Сценарист

Продюсеры

Константин Эрнст

Продюсер
Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Анатолий Максимов

Продюсер
Николай Попов

Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Каменкова

Актриса дубляжа

Художники

Варвара Авдюшко

Художница

Монтажёры

Дмитрий Киселёв

Монтажёр
Илья Лебедев

Монтажёр

Операторы

Сергей Трофимов

Оператор

Композиторы

Микаэл Таривердиев

Композитор
Юрий Потеенко

Композитор