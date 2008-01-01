Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Фантастика, Боевики117 мин12+
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Сюжет
Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором: бездействие и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу женщины.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- КААктриса
Карен
Аллен
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ДДАктёр
Дмитрий
Дьяченко
- ИВАктёр
Илья
Волох
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- ФКСценарист
Филип
Кауфман
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- КМПродюсер
Кристи
Макоско Кригер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс