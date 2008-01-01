Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Фантастика, Боевики117 мин12+

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Сюжет

Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором: бездействие и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу женщины.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

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