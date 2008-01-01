Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором: бездействие и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу женщины.



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