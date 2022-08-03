Фильм Игра (1997)
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О фильме
Иллюзия контроля над жизнью рушится одним неожиданным подарком. Фильм «Игра» — психологический триллер Дэвида Финчера с Майклом Дугласом в главной роли, исследующий грань между реальностью и искусственно созданным хаосом.
Николас Ван Ортон, успешный и холодный банкир, которому вроде бы уже и нечего хотеть, неожиданно получает от брата сертификат на участие в загадочной игре. Первоначальный скепсис сменяется тревогой, когда игра начинает вторгаться в его реальность. Постановочные события стремительно сливаются с жизнью, стирая границы между спектаклем и реальной угрозой. Николас погружается в водоворот непредсказуемых и шокирующих ситуаций, ставящих под вопрос его состояние, репутацию, безопасность и душевное здоровье. Мужчине предстоит пройти путь от уверенного манипулятора и хозяина жизни до загнанной жертвы, чтобы раскрыть истинные правила этой жестокой затеи.
Виртуозно сплетенный лабиринт, где каждый поворот сюжета ставит под сомнение ваше восприятие, и эталонный пример того, как мастерское повествование и атмосфера тотальной неуверенности создают непрерывное напряжение — все это фильм «Игра». Смотреть его стоит всем уважающим себя киноманам как признанную финчеровскую классику.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Шон
Пенн
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ПДАктёр
Питер
Донат
- КБАктриса
Кэррол
Бейкер
- АКАктриса
Анна
Катарина
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартине
- СХАктёр
Скотт
Хантер МакГуайр
- ДБСценарист
Джон
Бренкето
- МФСценарист
Майкл
Феррис
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Стив
Голин
- ДБПродюсер
Джон
Бренкето
- МФПродюсер
Майкл
Феррис
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- Композитор
Говард
Шор