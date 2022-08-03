Иллюзия контроля над жизнью рушится одним неожиданным подарком. Фильм «Игра» — психологический триллер Дэвида Финчера с Майклом Дугласом в главной роли, исследующий грань между реальностью и искусственно созданным хаосом.



Николас Ван Ортон, успешный и холодный банкир, которому вроде бы уже и нечего хотеть, неожиданно получает от брата сертификат на участие в загадочной игре. Первоначальный скепсис сменяется тревогой, когда игра начинает вторгаться в его реальность. Постановочные события стремительно сливаются с жизнью, стирая границы между спектаклем и реальной угрозой. Николас погружается в водоворот непредсказуемых и шокирующих ситуаций, ставящих под вопрос его состояние, репутацию, безопасность и душевное здоровье. Мужчине предстоит пройти путь от уверенного манипулятора и хозяина жизни до загнанной жертвы, чтобы раскрыть истинные правила этой жестокой затеи.



Виртуозно сплетенный лабиринт, где каждый поворот сюжета ставит под сомнение ваше восприятие, и эталонный пример того, как мастерское повествование и атмосфера тотальной неуверенности создают непрерывное напряжение — все это фильм «Игра». Смотреть его стоит всем уважающим себя киноманам как признанную финчеровскую классику.

